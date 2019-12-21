Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Энергетика без политики

Ведомостивчера в 16:06

Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет

Коммерсантъвчера в 17:38

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС21 декабря в 06:24

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новости21 декабря в 12:35

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

РБК21 декабря в 07:16

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс21 декабря в 12:45

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service21 декабря в 06:27
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Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

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Волочковой прочат пост губернатора Орловской области

Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области.
Орелград 02:23
Экономика

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
Российская газета вчера в 20:00
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Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Капитал страны вчера в 06:26
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Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Экономика

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URA.Ru 00:24
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Футбол

Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии

Бомбардир.ру вчера в 17:36
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Футбол

«Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам

В 18 матчах Примеры подопечные Зинедина Зидана пропустили 12 мячей.
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Общество

Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
BFM.ru 02:52
Гаджеты

Realme X50 в совершенно новом дизайне покажут уже завтра

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme ранее обещала анонсировать следующий флагманский смартфон Realme X50 в середине января следующего года.
iXBT.com вчера в 23:56
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Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Политика

В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.
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Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
Российская газета 02:18
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Оператор пообещал ускорить строительство «Северного потока-2»

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СФ попросит правительство запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет федерации на пленарном заседании 23 декабря рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство России.
Газета.Ru 02:51
Происшествия

В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача

Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Газета.Ru 02:33
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
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В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
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Общество

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «МегаФона» получат час бесплатного общения и 1 Гб интернета на каждый день бронирования.
РБК 01:00
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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Футбол

Погиб в ДТП 23-летний чемпион Эквадора

Напомним, что на момент смерти футболисту было 23 года. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем титула чемпиона Эквадора.
Газета.Ru 02:50
Здоровье

Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
REGNUM вчера в 23:38
Политика

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
ТАСС 01:37
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