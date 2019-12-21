Энергетика
РИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Service21 декабря в 06:27
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Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Шоу-бизнес
Волочковой прочат пост губернатора Орловской области
Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области.
Экономика
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
Политика
Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Политика
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Экономика
Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes
Бизнесменом года стал владелец группы «Онэксим» и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, продавцом года признан миллиардер Аркадий Ротенберг, продавший крупнейшего подрядчика «Газпрома», а компанией года признан «Лукойл» с непрекращающимся ростом стоимости акций.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Шоу-бизнес
Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Футбол
Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Футбол
«Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам
В 18 матчах Примеры подопечные Зинедина Зидана пропустили 12 мячей.
Общество
Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
Гаджеты
Realme X50 в совершенно новом дизайне покажут уже завтра
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme ранее обещала анонсировать следующий флагманский смартфон Realme X50 в середине января следующего года.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Политика
В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.
Политика
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
Общество
СФ попросит правительство запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет федерации на пленарном заседании 23 декабря рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство России.
Происшествия
В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача
Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Общество
«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов
Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «МегаФона» получат час бесплатного общения и 1 Гб интернета на каждый день бронирования.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Футбол
Погиб в ДТП 23-летний чемпион Эквадора
Напомним, что на момент смерти футболисту было 23 года. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем титула чемпиона Эквадора.
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Политика
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.