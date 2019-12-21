Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит газа через Украину продлен еще на пять лет

Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет России и Украине удалось предотвратить очередной газовый конфликт, продлив контракт на транзит российского газа еще на пять лет, до 2024 года.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru21 декабря в 06:08

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service21 декабря в 06:51

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвы21 декабря в 09:01

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей21 декабря в 07:22

Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет

Коммерсантъвчера в 17:38

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новости21 декабря в 08:13

На Украине заявили о возможности продления транзитного контракта с Россией

ФАН21 декабря в 08:06
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Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

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Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
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Сегодня, 23 декабря, группа компаний «Евросиб» открыла новый дилерский центр Opel, запуск которого приурочили к возвращению популярного немецкого бренда в Россию.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
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Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
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По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
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СВР рассекретит данные о семерых разведчиках-нелегалах

Отмечается также, что к своему столетию СВР рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
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В Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

23 декабря на «Вайллант Арене» в Давосе состоится выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».
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В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

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Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных

Девочка из Лондона обнаружила просьбу о помощи заключенных китайской тюрьмы в рождественской открытке. Об этом сообщает сайт Sky News.
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Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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