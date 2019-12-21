Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет России и Украине удалось предотвратить очередной газовый конфликт, продлив контракт на транзит российского газа еще на пять лет, до 2024 года.

Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет

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