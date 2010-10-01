Общество

Живая КубаньЖивая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Россия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Живая Кубань03:40

Транзит газа-2020 или наш позор: Киев устроил Путину торжественную порку

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ФАН раскрыл детали турецкой военной поддержки террористов ПНС Ливии

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Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

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Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал критику в адрес валлийца Гарета Бэйла со стороны мадридского «Реала».
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Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
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В новогодней передаче Насти Ивлеевой решили принять участие звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин.
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Сотрудники Moon Studios отлично себя зарекомендовали в качестве создателей платформеров и метроидваний, но теперь они хотят попробовать себя в новом жанре: сейчас создатели Ori and the Blind Forest работают над экшн-RPG.
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
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МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне

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Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
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Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

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Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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«Мегафон» отменил роуминг для клиентов Booking.com

Тревел-платформа Booking.com и российский оператор связи «Мегафон» подписали соглашение, благодаря которому клиенты получат бесплатный роуминг в 130 странах мира.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

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Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

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