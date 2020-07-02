Энергетика
ИзвестияТранзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины» от 1 июля.
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Оператор ГТС Украины ожидает снижения транзита российского газа в 2020 году
Rambler News Service04:15
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Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
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Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости 11:24
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Дни24 вчера в 11:34
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS 05:36
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Гаджеты
Apple выпустит настольный компьютер на десятиядерном процессоре Intel
В сети появилась информация о готовящемся выпуске настольного компьютера Mac, в котором будет использован десятиядерный чип Intel.
Goroday.ru 01 июля в 18:26
Общество
Близких Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать на похороны
Российская газета 21:18
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж
Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram.
МИР 24 17:09
Общество
В двух префектурах Японии из-за ливней объявили эвакуацию
Для 145 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и рекомендовано эвакуироваться.
Московский Комсомолец 20:24
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ 22:54
Кино
Асмус анонсировала выход сериала по мотивам скандального «Текста»
SM News вчера в 13:28
Гаджеты
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera 11:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов
Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru 11:05