Энергетика
ИзвестияТранзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины» от 1 июля.
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Оператор ГТС Украины ожидает снижения транзита российского газа в 2020 году
Rambler News Service04:15
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В Монако из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку яхт
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Bookmaker-ratings.ru 09:57
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» отработал режим работы без экипажа
Танк Т-14 "Армата" на предварительных испытаниях отработал беспилотный режим работы.
Вести.Ru 21:27
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Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
Кино
В США снимут сериал по мотивам фильма «День сурка»
Профиль 05:54
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 04:14
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
Evo-rus.com 10:30
Космос
Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором
Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
Аргументы и Факты 13:37
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
Европейский союз использует объективные критерии при составлении рекомендаций по снятию ограничений на поездки в третьи страны, но их реализация не осуществляется автоматически и требует дополнительной оценки, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
РИА Новости 20:16
Футбол
«Ростов» прибыл в Самару на матч с «Крыльями»
Спорт-Экспресс 14:57
Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
Политика
Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции и отметил, что для укрепления страны и её институтов потребуется время.
Piter.tv вчера в 08:52
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов
Больше всего выявленных случаев инфицирования (2 миллиона 788 тысяч) приходится на США. Далее следует Бразилия (1,5 миллиона).
Эхо Москвы 21:06
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS 05:36
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании
Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости 19:48
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16