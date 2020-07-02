Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины» от 1 июля.

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

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