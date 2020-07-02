Энергетика
iReactorТранзит газа через Украину сократился на 45%
Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины. По данным компании, в западном направлении было переправлено 22,9 млрд кубометров.
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