Энергетика
Life.ruТранзит газа через Украину сократился в пять раз
Объём транзита газа из России через Украину в первый день этого года оказался в 5,3 раза ниже, чем декабрьские показатели. Об этом сообщил "Оператор ГТС Украины". В прошлом месяце объём транзита составлял 261 миллион кубометров газа в сутки.
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Политика
Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
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Валерий Брагин: сборная России показала лучший хоккей на турнире
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В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
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HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности
В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
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Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
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В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Политика
Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
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В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
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Австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре в Приморье
Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России.
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«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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Тело Сулеймани доставлено в Иран
Тело иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате американского ракетного удара, доставлено в Иран 5 января, сообщает агентство ISNA.
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Трамп не исключил раскрытие данных разведки США об убийстве Сулеймани
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает обнародование данных разведки об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
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В Танзании убили четырёх «колдунов»
Местные жители разгромили дом, где, по их мнению, проживали «чародеи», после чего совершили самосуд.
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Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Шоу-бизнес
Помощница Евгения Петросяна владеет квартирой за 300 миллионов рублей
По самым скромным прикидкам квартира обошлась ей в 270 миллионов рублей (приблизительно 103 миллиона гривен, – прим. ред.). Кроме того, она заплатила около семи миллионов за машиноместо площадью 30 квадратных метров.
Игры
Дизайнер монстров в Silent Hill объявил о работе над новой игрой
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Общество
Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы
Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января.
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4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России
Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
Авто
Мутные воды: кроссовер Fisker Ocean дебютировал под караоке
К сожалению, ключевые технические характеристики новинки названы не были, зато Хенрик Фискер лично продемонстрировал одну из уникальных «фишек» Океана — возможность петь хором под караоке прямо во время поездки.