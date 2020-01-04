Энергетика

Life.ruLife.ruТранзит газа через Украину сократился в пять раз

Объём транзита газа из России через Украину в первый день этого года оказался в 5,3 раза ниже, чем декабрьские показатели. Об этом сообщил "Оператор ГТС Украины". В прошлом месяце объём транзита составлял 261 миллион кубометров газа в сутки.
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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

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