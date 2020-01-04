Энергетика
РБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
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Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
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Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Ранее польские СМИ сообщали, что отказ Дуды связан с иной причиной – якобы польский лидер не намерен посещать форум из-за визита туда президента России Владимира Путина.
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Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
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Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
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В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки
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Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
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Зариф: угрозы Трампа Ирану говорят о неуважении к международному праву
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право.
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«Бавария» провела предварительные переговоры по трансферу Заа
По информации английских медиа, «Бавария» обсудила с представителями нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа возможный трансфер.
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Джабаров оценил идею Польши о запрете российской трактовки истории
Накануне депутаты польского сейма заявили, что намерены принять закон, который запретит «российскую трактовку истории» о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла Польша.
Футбол
Даббур перешел из «Севильи» в «Хоффенхайм»
Нападающий «Севильи» Мунас Даббур продолжит карьеру в «Хоффенхайме».
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Армия и оружие
США готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани
Вашингтон принимает меры в связи с возможным ответом Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани, передает AP со ссылкой на источники.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
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Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года
Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.
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Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.