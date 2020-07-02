Энергетика
ТАССТранзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
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Оператор ГТС Украины ожидает снижения транзита российского газа в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 04:15
Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России
Евразия Daily02 июля в 04:34
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РИА Новости 01:19
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
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Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
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Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Армия и оружие
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево
На главную базу подводных сил Северного флота прибыл ракетный крейсер «Князь Владимир».
Большое Радио вчера в 08:27
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
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«Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника
Московский "Локомотив" намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника.
Газета.Ru вчера в 21:19
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У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
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Как сообщили журналисты издания Production Weekly, по данным инсайдеров, новый сезон получит подзаголовок «Таинственные монстры».
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Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд в Россию иностранных граждан, сообщает РБК.
Prian.ru 02 июля в 10:30
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК вчера в 17:05
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Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
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РЕН ТВ вчера в 05:29
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«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:20
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
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В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
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В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости вчера в 22:33
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
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