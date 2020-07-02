Энергетика

ТАССТАССТранзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
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