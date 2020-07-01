Энергетика

ТАССТАССТранзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
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Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия-24» заявил о необходимости проведения досрочных выборов в Госдуму после вступления в силу поправок к Конституции.
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Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

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Общество

Бизнес оценил потери от бесплатного интернета

При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Политика

Памфилова оценила голосование против поправок в НАО

Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
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Политика

Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов

Общая явка, по последним данным, составила 65%. Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля.
Газета.Ru 02:53
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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
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Общество

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

Накануне в России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса.
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В России испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

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Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Происшествия

В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
REGNUM 05:11
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством новые задачи и усиливает персональную ответственность каждого члена кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:33
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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Космос

«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

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Общество

На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой

Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
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Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию.
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Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
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Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
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Экономика

В Украине повысят минимальную зарплату и соцвыплаты

Минимальная заработная плата будет увеличена до 187,35 доллара (5 тыс. гривен) с 1 сентября 2020 года.
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Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
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Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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