Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".

Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

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