Энергетика
ТАССТранзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
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Назван объем транзита российского газа через Украину в первом полугодии
Rambler News Serviceвчера в 07:42
В первом полугодии 2020 года снизился транзит газа через Украину на 45%
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Политика
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия-24» заявил о необходимости проведения досрочных выборов в Госдуму после вступления в силу поправок к Конституции.
Коммерсантъ 04:53
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Общество
Бизнес оценил потери от бесплатного интернета
При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
РБК 05:13
Политика
Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов
Общая явка, по последним данным, составила 65%. Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля.
Газета.Ru 02:53
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
Общество
В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса
Накануне в России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса.
RT на русском 03:32
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Происшествия
В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
REGNUM 05:11
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством новые задачи и усиливает персональную ответственность каждого члена кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today вчера в 02:33
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество
На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой
Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию.
РИА Новости 04:42
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 30 июня в 16:30
Экономика
В Украине повысят минимальную зарплату и соцвыплаты
Минимальная заработная плата будет увеличена до 187,35 доллара (5 тыс. гривен) с 1 сентября 2020 года.
SNG.Today 02:04
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58