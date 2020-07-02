В первой половине текущего года прокачка голубого топлива через украинскую ГТС сократилась на 45%, составив 24,9 млрд кубометров, заметил оператор. Однако в июне Украина отчиталась, что транзит в трансбалканском направлении резко увеличился из-за остановки "Турецкого потока".

Транзит газа через украинскую ГТС упал на 45%

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