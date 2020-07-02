Энергетика
Народные новостиТранзит газа через украинскую ГТС упал на 45%
В первой половине текущего года прокачка голубого топлива через украинскую ГТС сократилась на 45%, составив 24,9 млрд кубометров, заметил оператор. Однако в июне Украина отчиталась, что транзит в трансбалканском направлении резко увеличился из-за остановки "Турецкого потока".
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина ожидает, что в 2020 году транзит российского газа составит 55-57 млрд кубометров
Телеканал 360°вчера в 11:47
Украина озвучила ожидания по транзиту газа из России в 2020 году
Московский Комсомолец02 июля в 18:55
Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России
Евразия Daily02 июля в 04:34
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Футбол
Соболев высказался о судьях после поражения «Спартака» от «Тамбова»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался называть судейство Владимира Москалева главной причиной поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26 тура.
Спорт день за днем 14:57
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02 июля в 02:49
Хоккей
НХЛ составила символическую команду из американских игроков
На сайте НХЛ в честь Дня независимости США, который празднуется сегодня, 4 июля, была опубликована символическая сборная из американских игроков.
Чемпионат 14:36
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Германии в Москву
"Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетел очередной вывозной рейс №AFL2657 авиакомпании Aeroflot Airlines", - указано в сообщении российской дипмиссии.
Газета.Ru 17:59
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана за хищение 40 млн рублей
«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк.
МордовМедиа вчера в 12:53
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Происшествия
В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости 02 июля в 10:58
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия 18:25
Шоу-бизнес
Дочь певца Евгения Осина вышла замуж
Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
Фото: Соцсети 3 июля состоялась третье заседание Церковного суда в Екатеринбурге по делу схиигумена Сергия (Романова).
Столица С вчера в 10:26
Космос
В SpaceX назначили дату задержанного запуска спутников Starlink
Вашингтон, 4 июля 2020, 13:28 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink запланирован на 8 июля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.
REGNUM 06:28
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета 02 июля в 10:12
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
РИА Новости 17:30
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru 16:09
Общество
Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.
РБК 17:47
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Общество
Срок снижения агрессивности коронавируса назвал российский вирусолог
«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», — рассказал Альтштейн.
Цензуры.Нет 16:17
Армия и оружие
Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ 16:39
Политика
Политолог Мартынов сообщил о подробностях слушания по делу MH17
Слушания по делу о крушении самолета, который следовал рейсом MH17, прокомментировал директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Политическая Экспертиза 18:45