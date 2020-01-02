Энергетика
Свободная ПрессаТранзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого. Исходя из оперативных данных ООО «Оператор ГТС Украины», на 1 января текущего месяца объём газового транзита составил 49,3 млн куб. м.
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Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
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Нарколог уточнил безопасную дозу алкоголя
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В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
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Сколько пациентов удалось излечить от ВИЧ, кому присудили премию Абеля, что такое гендерные квоты и какую теорию создал российский физик, расскажет дайджест лучших материалов Indicator.Ru за март 2019 года.
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Туктамышева проведет в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева организует в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу.
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Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
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Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову
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Футбол
Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов
Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
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