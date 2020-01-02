В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого. Исходя из оперативных данных ООО «Оператор ГТС Украины», на 1 января текущего месяца объём газового транзита составил 49,3 млн куб. м.

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

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