Энергетика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаТранзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого. Исходя из оперативных данных ООО «Оператор ГТС Украины», на 1 января текущего месяца объём газового транзита составил 49,3 млн куб. м.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Киев нарастил транзит газа в 2019 году на 3,2%

News.ruвчера в 08:50

Польша помогла Украине, чтобы «Газпром» увеличил транзит газа в 2019 году

Евразия Dailyвчера в 06:31

Транзит газа через новую украинскую ГТС уменьшился в пять раз

ИА Новороссия12:50

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

Свободная Пресса08:08

Транзит российского газа через ГТС Украины с 1 января сократился в 5 раз

Украина.ру06:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Футбол

Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

Чемпионат 14:09
Игры

Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе

Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Армия и оружие

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру 17:55
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском вчера в 00:28
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

РИА Новости 10:35
Общество

Нарколог уточнил безопасную дозу алкоголя

"Безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины – одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки", – цитирует его "Вечерняя Москва".
Москва 24 12:29
Армия и оружие

Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации

В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
Вести.Ru 08:51
Армия и оружие

Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
Известия 18:31
Армия и оружие

В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

REGNUM 08:50
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport 01:54
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Актуальные Новости вчера в 07:56
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Коммерсантъ 17:08
Гаджеты

Samsung Odyssey G9 — первый в мире игровой монитор разрешением Dual Quad, поддерживающий частоту обновления 240 Гц

iXBT.com 11:01
Армия и оружие

Генсек ООН призвал не допустить еще одной войны в Персидском заливе

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что нельзя допустить еще одной войны в Персидском заливе.
Коммерсантъ 11:28
Шоу-бизнес

Екатерина Колисниченко показала фото с мужем

Instagram Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа.
РЕН ТВ 08:58
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Наука

Лучшее за год. Март

Сколько пациентов удалось излечить от ВИЧ, кому присудили премию Абеля, что такое гендерные квоты и какую теорию создал российский физик, расскажет дайджест лучших материалов Indicator.Ru за март 2019 года.
Индикатор 15:05
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала нежное фото с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой — 19-летняя Ольга Бухарова опубликовала в Instagram фото со своим бойфрендом Алексеем.
Passion.ru вчера в 04:57
Футбол

Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Чемпионат 13:35
Фигурное катание

Туктамышева проведет в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева организует в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу.
Sports.ru 14:13
Единоборства

Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
FightTime.ru 01:20
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru 14:41
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Футбол

Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов

Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
РЕН ТВ 17:13
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное