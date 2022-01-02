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Транзит газа из России через Украину в Словакию 1 января упал на 41,7%

В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
РИА Новости
Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле спота.
ПРАЙМ
Биржевая цена газа в Европе, за неделю до нового года подскочив на 39%, и достигнув впервые в истории отметки 2220 долларов, упала до 800 долларов за тысячу кубометров из-за потепления в последние дни торгов 2021 года.
Smotrim.ru
Газотранспортная система Украины — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС наряду с газопроводом "Ямал — Европа" и "Северным потоком".
РИА Новости

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Транзит газа из РФ через Украину в Словакию упал до самого низкого уровня за два месяца
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Транзит газа из России через Украину в Словакию 1 января упал на 41,7%
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