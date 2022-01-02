В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Биржевая цена газа в Европе, за неделю до нового года подскочив на 39%, и достигнув впервые в истории отметки 2220 долларов, упала до 800 долларов за тысячу кубометров из-за потепления в последние дни торгов 2021 года.
Владимир Путин уволил из Следственного комитета России генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, возглавлявшего расследования «болотного» и «московского» дел, трагедии в «Зимней вишне» и массового убийства в Пермском университете.