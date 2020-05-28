Транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию во вторник сведен к нулю. По итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

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