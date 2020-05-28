Энергетика

ТАССТАССТранзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

Транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию во вторник сведен к нулю. По итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.
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Накопительные пенсии в России повысят

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Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве

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Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам

Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
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Энергетика

Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране

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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

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Гэтжи рассказал о тактике на бой с Хабибом Нурмагомедовым

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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

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ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
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Коронавирус в России может стать сезонным заболеванием

В перспективе коронавирусная инфекция, вероятнее всего, превратится в сезонное заболевание, распространяющееся в конце осени и ранней весной.
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В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
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В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
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Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня

Стало известно, когда возобновится сезон в чемпионате Италии.
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В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
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Игорь Кобзев назвал саботажем затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал мошенничеством и саботажем затягивание сроков сдачи строящегося для пострадавших от наводнения граждан жилья в Тулуне.
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Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10

Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
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«Черные береты» прикроют Каспийский регион

В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
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Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка

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