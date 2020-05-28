Энергетика
ТАССТранзит газа из России через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию во вторник сведен к нулю. По итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфаксвчера в 01:28
«Идеальный шторм»: экономист объяснил остановку транзита по газопроводу Ямал — Европа
Вечерняя Москва26 мая в 09:06
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай
Новые случаи фиксировали в Майминском районе (мужчина 71 год), Горно-Алтайске (женщины 29 и 36 лет), Улаганском районе (женщина 21 год).
Московский Комсомолец 26 мая в 23:01
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В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Общество
За сутки от коронавируса в Кузбассе вылечились 18 человек
Еще 18 человек на утро 28 мая смогли покинуть медицинские стационары и вернуться домой.
Комсомольская правда - Кемерово 00:46
Наука
Ученые представили инструмент для быстрой генетической идентификации
Специалисты из Америки провели масштабную работу, в результате которой смогли использовать технологию редактирования генов CRISPR для разработки абсолютно нового инструмента для быстрой генетической идентификации.
Goroday.ru вчера в 08:31
Общество
В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая
В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Известия 19:59
Футбол
Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
Bobsoccer 07:18
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
Энергетика
Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране
Вашингтон, 28 мая 2020, 19:14 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 12:14
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
От коронавируса в Приморье умер 18-й пациент
EastRussia 22:18
Единоборства
Гэтжи рассказал о тактике на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Metaratings 03:00
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
Общество
Коронавирус в России может стать сезонным заболеванием
В перспективе коронавирусная инфекция, вероятнее всего, превратится в сезонное заболевание, распространяющееся в конце осени и ранней весной.
ТК Звезда 21:47
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
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Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Футбол
Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня
Стало известно, когда возобновится сезон в чемпионате Италии.
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В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
Игорь Кобзев назвал саботажем затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал мошенничеством и саботажем затягивание сроков сдачи строящегося для пострадавших от наводнения граждан жилья в Тулуне.
Байкал24 09:16
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
Армия и оружие
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда 06:08
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Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
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