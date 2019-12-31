Энергетика
Радио SputnikТранзит российского газа через Украину снизился в 5 раз с начала года
В начале года, 1 января, объемы прокачки газа составили 49,3 миллиона кубометров, а 2 января снизился до 38,8. Таким образом, транзит российского газа упал в 5,3 раза по сравнению с декабрьскими показателями.
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СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
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Китай запланировал более 40 космических пусков на 2020 год
В 2020 году Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC проведёт более 40 пусков в рамках реализации национальных космических программ.
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Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
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Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
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Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
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Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
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Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке
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Армия и оружие
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Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта в Багдаде.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст с беременной женой и детьми посетил шоу Татьяны Навки
Константин Эрнст с беременной женой и двумя детьми побывал на ледовом шоу Татьяны Навки.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Политика
В феврале Киев запустит телеканал, вещающий на ДНР и ЛНР
18 февраля Киев запустит русскоязычный телеканал для Донбасса, сообщает пресс-служба Минкульта Украины.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Хоккей
Валерий Брагин: «Амир Мифтахов, скорее всего, сыграет в финале»
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Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Экономика
Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год
Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
Политика
СМИ сообщили, что Трамп принял решение по Сулеймани за несколько минут
Американская газета The New York Times со ссылкой сразу на несколько источников сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани всего за несколько минут.
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.