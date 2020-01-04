Энергетика

Газета.RuГазета.RuТранзит газа из России через Украину снизился в пять раз

Объем транзита газа из России через Украину в первый день 2020 года снизился в 5,3 раза по сравнению с декабрем. В прошлом месяце на Украину в среднем поступал 261 млн кубометров газа в день, а 1 января было транзитировано 49,3 млн кубометров.
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