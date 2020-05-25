Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade. Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая.
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Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Происшествия
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах
В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
Российская газета 06:54
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Игры
Главного героя Assassin’s Creed Valhalla назвали женским именем по «конкретной причине»
Один из пользователей из Скандинавии спросил разработчиков, почему они назвали главного героя женским именем Эйвор, несмотря на то что персонаж в игре может быть как мужчиной, так и женщиной.
CyberSport.ru 01:52
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Футбол
Смолов: «Возобновление РПЛ выглядит немного поспешным»
Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение о возобновлении РПЛ с 21 июня.
Sport24.ru 06:09
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
У Константина и Софьи Эрнст родился третий ребенок
Напомним, что у Константина и Софьи подрастают две дочери — Эрика (4) и Кира (3). Также у Эрнста есть взрослая дочь Александра (26) от первой жены, театрального критика Анны Силюнас.
Lisa.ru 03:30
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Общество
26 мая коронавирус выявили еще у 105 жителей Тульской области
Сегодня, 26 мая, коронавирусная инфекция обнаружена еще у 105 жителей Тульской области.
Первый Тульский 03:48
Политика
Кремль не считает поправки в Конституцию устаревшими
Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Гаджеты
На Android стала доступна бесплатная альтернатива профессиональным фоторедакторам Krita
В магазине Google Play предлагается множество фоторедакторов, но они или дорого стоят или имеют только базовые функции.
Актуальные Новости 06:51
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
АиФ Саратов 01:46
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой установили черный памятник
Московский Комсомолец вчера в 08:49
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Metaratings вчера в 12:06
Наука
Древние «ясли» белых акул найдены у побережья Чили
Впервые палеонтологи обнаружили древние "ясли" белых акул.
Российская газета 03:15
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Здоровье
Патяшина рассказала, когда будут возможны новые послабления ограничений в Татарстане
Дальнейшие послабления станут возможны после того, как показатель распространенности инфекции достигнет отметки в 0,8, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина.
БИЗНЕС Online 06:27
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17