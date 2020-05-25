Энергетика

РБКРБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade. Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая.
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«Газпром» остановил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

РИА Новости05:23

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

ТАСС04:10

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

ПРАЙМ05:26

Транзит российского газа в Европу через Польшу остановлен

Взгляд.ру04:22

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42
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