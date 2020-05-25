Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade. Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая.
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Политика
Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса
К разработке вакцины против COVID-19 подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов
Родной город 06:01
Происшествия
Пожар уничтожил 11 домов в цыганском поселке под Самарой
Огонь полностью уничтожил 11 жилых домов в цыганском поселке Яицкое в Самарской области.
BFM.ru 06:22
Здоровье
За время пандемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян
54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению.
РБК 07:52
Футбол
Дзюба назвал позором решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о решении московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
В Ленобласти совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 14:18 — REGNUM На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области легкомоторный самолет с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку.
REGNUM 07:18
Общество
В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир
Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества.
Известия 07:23
Общество
Количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России установило суточный рекорд
В России выявлено 8915 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Суточный прирост не превышает 10 тысяч человек уже 11 дней.
BFM.ru 04:04
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность 05:51
Футбол
В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг
Денис Соловьев, председатель Комитет по маркетингу, отметил, что РФС необходимо запускать новые продукты и новые форматы для того, чтобы сделать футбол более привлекательным для зрителя.
ProstoProSport 06:30
Футбол
Дмитрий Торбинский назвал цены в США сумасшедшими
Экс-игрок сборной РФ Дмитрий Торбинский, который переехал жить в Майами, назвал цены в США сумасшедшими.
ProstoProSport вчера в 23:10
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service вчера в 09:41
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru 07:22
Политика
В Кремле оценили эскалацию между США и Китаем
В сложившихся условиях эскалация конфликта США и Китая выглядит неприглядно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 06:45
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Футбол
ЦСКА оригинально поздравил Евгения Гинера с 60-летием
РИА Новости 05:43
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Саратове вырубают деревья ради ремонта тротуаров
АиФ Саратов 07:29