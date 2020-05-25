Энергетика

РБКРБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade. Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая.
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с чего всё началось

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Транзитные поставки по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа", правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.
Интерфакс04:13

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Эксперт объяснил решение «Газпрома» остановить транзит газа через Польшу

РИА Новости11:13

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33

Польский участок «Ямала – Европы» работает с перерывами

ПРАЙМ10:13

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42

Польский участок газопровода «Ямал – Европа» перестал работать круглосуточно

Взгляд.ру10:37

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

ТАСС04:10
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
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Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Илья Черноусов принял решение выступать за другую страну.
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Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

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Один из самых популярных артистов СССР в советские времена Вахтанг Кикабидзе рассказал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, почему он отказывается от приглашений выступить с концертами в городах России.
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Госдепартамент США замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу со стороны самих США, при этом обвинения в адрес России в нарушении договора фабрикуются, заявил МИД РФ.
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Каким бы осторожным ты ни был, риск есть всегда. Но получается, в других командах игроки были менее осторожны, чем в Арсенале Не думаю.
Советский спорт 07:06
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Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
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Здоровье

Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение

Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
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Происшествия

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Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
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В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Граффити-портрет Иосифа Бродского, который появился накануне напротив Дома Мурузи в Петербурге, замазали белой штукатуркой.
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

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Культура

Pixar выпустила первый мультфильм с главными героями-геями

Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out, который рассказывает о гомосексуальной паре.
Дождь вчера в 04:44
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Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Баварией»

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Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
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Экономика

Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
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Футбол

Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России

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Спорт-Экспресс 08:52
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
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Минздрав Украины разрешил возобновить национальный чемпионат 30 мая

Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.
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Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны

Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
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Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

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Газета.Ru 10:19
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Авто

В России появится новый автобренд — Chery Exeed

Под логотипом новой марки на рынке РФ появятся автомобили Exeed.
Тарантас Ньюс вчера в 08:18
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