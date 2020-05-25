Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade. Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая.
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Общество
Болгарский писатель заявил, что Россия «присвоила» кириллицу
Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Кавказ Пост вчера в 23:17
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом
Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 33 пациента выписаны, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:17
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
Происшествия
Осквернение вандалом мемориала ВОВ в Подмосковье попало на видео
На территории Черноголовки в Московской области неизвестный мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны.
News.ru вчера в 09:41
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Общество
Около 54 тыс. нарушений зафиксировано в Москве через «Социальный мониторинг» с середины апреля
Порядка 54 тыс. нарушений было зафиксировано в Москве с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг» для контроля за больными коронавирусом.
Агентство Москва 05:38
Общество
Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина
Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Происшествия
Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11
Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
РИА Новости 03:53
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском вчера в 21:39
Общество
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.
РБК 05:41
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Космос
Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Полит.ру вчера в 04:00
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Общество
В России за сутки зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса
За последние сутки в России умерли 174 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне суточный прирост составил 92 человека.
Коммерсантъ 03:43
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Происшествия
Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве заложницы — 22-летней гражданки Кубы, произошедшего в Москве.
Lenta.ru 04:06
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Общество
Юлия Арсенина назначена и.о. директора облздрава
Еще один давний и опытный сотрудник - замдиректора Юлия Арсенина, контролировавшая работу отдела детства и родовспоможения, скетора опеки, отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности с 26 мая назначена исполняющей обязанности директора ведомства, которое покинул Алексей Мозалев.
Владимирские ведомости 06:01
Происшествия
Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой
Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Общество
Доктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибактериальное мыло не подходит для использования каждый день, его следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных.
Наша версия 03:12
Киберспорт
Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая
CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Происшествия
В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом
В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 05:45