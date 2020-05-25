Энергетика

РБКРБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ru03:22

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК04:19

Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%

Интерфаксвчера в 01:28

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Коммерсантъвчера в 08:40

Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» восстановлен

ТАССвчера в 09:15

«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу

РИА Новостивчера в 07:51

В Госдуме оценили перспективы транзита российского газа через Польшу

Rambler News Service10:55
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Общество

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
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Общество

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Предлагаем сделать это в тестовом режиме и составить график, когда жители домов могут выходить на прогулки,- сказал Собянин на совещании с президентом Путиным.
Комсомольская правда вчера в 08:55
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Общество

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Общество

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Политика

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Глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что страна способна без денежных средств обеспечить себе космическую независимость и стать серьезным игроком на этом рынке.
Слово и Дело 11:15
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Общество

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Запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, продлевается до 15 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

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Шоу-бизнес

Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
Bimru.ru 06:45
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Общество

Кудрин предложил раскрывать доходы топ-менеджмента госкомпаний

По словам собеседника агентства, Счетная палата предлагает правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению топ-менеджментом сведений о доходах.
Коммерсантъ 10:53
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Происшествия

В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию

Основанием для возбуждения уголовного дела по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") стали материалы УФСБ по Нижегородской области.
Российская газета 11:05
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Происшествия

В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана

Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
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Происшествия

Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
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Футбол

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня. Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на министра спорта страны Винченцо Спадафора.
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился второй сын

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По словам Мясникова, коронавирус «фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь».
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Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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В честь юбилея студии Arkane к ее первой игре открыт бесплатный доступ

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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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