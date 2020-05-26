Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфаксвчера в 01:28
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
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Альфа-банк разрешил сотрудникам не возвращаться в офисы до конца года
Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис.
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Энергетика
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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Арабское агентство «САНА» сообщило о том, что турецкий беспилотный летательный аппарат Anka-S, вторгнувшийся в воздушное пространство Сирии, был уничтожен силами ПВО армии Асада.
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Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
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Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
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