Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 22

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,6K

Политика Трамп допустил закрытие Twitter Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости". 1

Кино Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.

Общество В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки "В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 320

Авто Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris. 8

Игры Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко. 2

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1K

Происшествия В Пензенской области ребенок умер от ожогов В Лунинском районе от полученных ожогов погиб 10-летний ребенок.

Армия и оружие В Сирии сбит самый дорогой турецкий беспилотник Арабское агентство «САНА» сообщило о том, что турецкий беспилотный летательный аппарат Anka-S, вторгнувшийся в воздушное пространство Сирии, был уничтожен силами ПВО армии Асада. 3

Экономика Инвестиции в строительство автотрасс в этом году могут вырасти почти на 8 млрд рублей Инвестиции в строительство автотрасс в этом году могут вырасти почти на 8 млрд рублей Правительство обсуждает увеличение в этом году на 7,7 млрд руб. бюджета строительства и реконструкции автодорог за счет будущих периодов.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 99

Спорт Бостонский марафон отменен впервые в истории Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.

Космос Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter. 16