Энергетика

РБКРБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%

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РИА Новостивчера в 07:51

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

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Происшествия

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Общество

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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики.
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Сезон в АПЛ возобновится 17 июня

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
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