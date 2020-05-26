Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ, предложили переименовать в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Metaratings 05:13
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Здоровье
В Омске от коронавируса умер первый медик
В Омске скончалась 58-летняя сотрудница лаборатории МСЧ-4, которая была больна коронавирусом.
РИА ОмскИнформ 06:46
Происшествия
В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое»
Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
РИА Новости 06:56
Происшествия
Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании
По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
Здоровье
Свердловские власти разделят подсчет симптомных и бессимптомных пациентов с коронавирусом
Власти Свердловской области перейдут на новый механизм формирования статистики по распространению коронавируса.
ТАСС 07:16
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 27 мая в 11:07
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова высмеяла признание в любви от Джигана
Оксана Самойлова посмеялась над признанием Джигана в любви. Рэпер не оставляет попыток заслужить прощение жены.
Территория новостей 04:52
Общество
Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок
В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет.
РБК 07:13
Происшествия
В Волгограде от коронавируса умер врач
В Волгоградской области за сутки подтвердили заболевание коронавирусом у двух умерших граждан, один из них - врач, сообщил на брифинге заместитель руководителя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 06:23
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
Общество
В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости
"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
Vverh-tatarstan.ru 05:57
Политика
Лукашенко: Белоруссии не пришлось «деньги с вертолета разбрасывать»
Благодаря нынешнему развитию ситуации Минску "не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать", добавил он.
Московский Комсомолец 04:57
Происшествия
В Тюмени загорелась крыша бизнес-центра «Парус»
Возгорание кровли произошло в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.
ТАСС 07:20
Происшествия
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
В СУ СК по Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело 15-летней девочки в реке Утрое в Островском районе.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе
Twitter отметил сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе как нарушающее правила о запрете на оправдание насилия.
Коммерсантъ 05:27
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» возвратился в немецкий порт Мукран
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" возвратилось в порт Мукран в Германии, являющийся логистическим центром проекта "Северный поток – 2". Такая информация появилась на портале Marine Traffic.
Вести.Ru вчера в 19:34
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
В модельном ряду Volkswagen появился ещё один кроссовер: это купеобразный Nivus, разработанный с учетом потребностей покупателей из Южной Америки, но с перспективой стать глобальной моделью.
Motor 02:38