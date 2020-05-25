Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
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На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
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МонаВиста 11:09
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Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
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Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы.
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Здоровье
Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса
В Минздраве РФ считают, что препарат можно назначать определенной категории пациентов с коронавирусом, используя для этого его более низкую дозу.
ГЛАС.RU 09:08
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Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК 12:15
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
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Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
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Происшествия
Журналиста арестовали на 15 суток за одиночный пикет в Москве
Журналиста «Новой газеты» Илью Азара арестовал на 15 суток Тверской районный суд города Москвы, 28 мая сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем канале Telegram.
ИА Красная Весна 09:29
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Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Общество
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Экономика
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Шесть футболистов покинут «Зенит» этим летом
Эмилиано – игрок качественный, но в условиях нового лимита на легионеров и при наличии Малкома, которому уже отдано место свободного художника на фланге, в «Зените» явно лишний.
Евро-футбол.ру вчера в 08:00
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
Скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин
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Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
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