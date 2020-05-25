Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Политика Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года. 394

Общество «Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,1K

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 9

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 16

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 2

Единоборства Макгрегор принял вызов на бой Андерсона Силвы Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы.

Здоровье В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы. 32

Здоровье Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса В Минздраве РФ считают, что препарат можно назначать определенной категории пациентов с коронавирусом, используя для этого его более низкую дозу. 9

Политика Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России. 34

Экономика Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12% «ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.

Происшествия Журналиста арестовали на 15 суток за одиночный пикет в Москве Журналиста «Новой газеты» Илью Азара арестовал на 15 суток Тверской районный суд города Москвы, 28 мая сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем канале Telegram.

Космос Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту. 1,4K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 18

Экономика МВФ изменил прогноз по сокращению мировой экономики из-за пандемии Сокращение мировой экономики в результате пандемии коронавируса может превысить ожидаемые ранее 3%, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе мероприятия по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

Футбол Шесть футболистов покинут «Зенит» этим летом Эмилиано – игрок качественный, но в условиях нового лимита на легионеров и при наличии Малкома, которому уже отдано место свободного художника на фланге, в «Зените» явно лишний.