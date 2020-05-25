Энергетика

РБКРБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ru03:22

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК04:19

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13

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«Газпром» пояснил причину снижения прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа»

ПРАЙМ26 мая в 12:42

Маршрут перестроен: «Газпром» остановил транзит через Польшу

РИА Новостивчера в 01:00

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ26 мая в 05:33
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