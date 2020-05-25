Энергетика

РБКРБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
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В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве.
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Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

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Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

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Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
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