Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
Читать в источнике
Оценить2,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Общество
Московские власти разъяснили правила прогулок по графику
РИА Новости 12:10
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров
Роспотребнадзор отметил, что решение об открытии кинотеатров примут местные власти – исходя из эпидемической ситуации в субъекте.
Государственные Вести 08:03
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК 07:49
Общество
Часть курортов Краснодарского края возобновит прием туристов с 7 июня
Власти на Кубани совместно с Роспотребнадзором формируют список дополнительных предприятий, среди которых учреждения туристической сферы, которые смогут возобновить работу с 7 июня, сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.
ТАСС 06:48
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Экономика
Алиханов призвал рестораторов и отельеров к более агрессивному маркетингу
Губернатор Антон Алиханов считает, что сфере HoReCa в регионе следует уделить внимание более агрессивным видам маркетинга.
Клопс 11:30
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv вчера в 07:56
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Перевозчик в Ялте обманом получил 11 миллионов рублей из бюджета
Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
КИА 05:49