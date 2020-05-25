Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

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