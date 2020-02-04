Энергетика
Газета.RuТранзит газа принес Украине треть доходов госбюджета
"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $578,4 млн за транзит газа в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, отметил Витернко. "Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020, то это почти 33%", - написал исполнительный директор "Нафтогаза".
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Шоу «Первого канала» «Док-Ток» оказалось копией программы RTVI
Первый канал анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату RTVI.
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Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
Происшествия
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
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В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
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Дубль «Ливерпуля» обыграл «Шрусбери Таун» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» выиграл на своем поле у «Шрусбери Таун» 4 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Армия и оружие
МИД РФ обеспокоен размещением ядерных зарядов на подлодках США
Размещение Соединенными Штатами нового ядерного оружия малой мощности W76−2 на подводных лодках вызывает тревогу в Москве.
Происшествия
Перед Иваном Голуновым извинилась прокуратура ЗАО Москвы
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла журналисту Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Киберспорт
Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76
Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
Политика
Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, к сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты, разрушается система контроля над вооружениями.
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Сбербанк улучшил прогноз по рублю после новостей о лекарстве от вируса
Потенциал ослабления рубля ограничен; на уровне около 64/$ существенно сокращаются чистые покупки валюты населением.
Политика
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству
Депутаты румынского парламента проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству Людовика Орбана.
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Общество
Российские эпидемиологи прибыли в Пекин
В среду в Пекин прибыли российские эпидемиологи, которые встретятся с китайскими коллегами, сообщил советник посольства России в КНР Павел Лапин.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось
Известный инсайдер под ником Xiaomishka опубликовал сведения о стоимости смартфона Xiaomi Mi 10.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине
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Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Политика
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Гаджеты
Дорогой Samsung Galaxy 20 Ultra показали на первых фото в Сети
Смартфон выполнен в новом дизайне, а на задней панели имеется большой блок камеры, где модули разместили в два ряда.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Общество
В Подмосковье 33-летняя россиянка родила 11-го ребёнка
Политика
Мишустин назвал главную задачу правительства
Главная задача правительства — создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у Владимира Путина.
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