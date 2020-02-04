Энергетика
Газета.RuТранзит газа принес Украине треть доходов госбюджета
"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $578,4 млн за транзит газа в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, отметил Витернко. "Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020, то это почти 33%", - написал исполнительный директор "Нафтогаза".
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