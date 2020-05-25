Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.

Политика Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. 2,7K

Происшествия В Екатеринбурге пропала школьница Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД. 7

Шоу-бизнес Жена Щербакова обвинила вдову Караченцова во лжи Актриса Людмила Поргина врет, что сидит без денег. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявила актриса Татьяна Бронзова.

Космос SpaceX впервые запустит астронавтов в космос Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году. 9

Хоккей НХЛ объявила о плане доигровки сезона Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 5K

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 65

Общество Пес несколько месяцев прождал в больнице умершего от COVID-19 хозяина В китайском городе Ухань пес местного жителя, который заразился коронавирусной инфекцией, а затем скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице.

Общество В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью 26 мая было подписано и опубликовано постановление №434-П. Оно вносит в список разрешенных для торговли товаров еще несколько единиц. 43

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 727

Политика Эксперты отмечают рост агрессии населения к власти Эксперты считают, что к пандемии коронавируса, власть и граждане подошли с большим грузом разногласий и кризис только усилил противоречия. 9

Кино «Последняя ночь в Сохо» Эдгара Райта выйдет через год Релиз нового фильма Эдгара Райта "Последняя ночь в Сохо" переносится на 2021 год. Об этом сообщил 26 мая 2020 года в твиттере сам режиссер.