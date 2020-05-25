Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
Читать в источнике
Оценить2,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Происшествия
В Екатеринбурге пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес
Жена Щербакова обвинила вдову Караченцова во лжи
Актриса Людмила Поргина врет, что сидит без денег. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявила актриса Татьяна Бронзова.
Рамблер 03:15
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
Общество
Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК вчера в 18:56
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля
Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
Эхо Москвы вчера в 11:32
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
Пес несколько месяцев прождал в больнице умершего от COVID-19 хозяина
В китайском городе Ухань пес местного жителя, который заразился коронавирусной инфекцией, а затем скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице.
Национальная служба новостей 00:26
Общество
В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью
26 мая было подписано и опубликовано постановление №434-П. Оно вносит в список разрешенных для торговли товаров еще несколько единиц.
КП - Саратов 01:12
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Политика
Эксперты отмечают рост агрессии населения к власти
Эксперты считают, что к пандемии коронавируса, власть и граждане подошли с большим грузом разногласий и кризис только усилил противоречия.
Муксун.fm вчера в 02:26
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения с внутреннего туризма
С 1 июня Правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.
Travel Russian News 25 мая в 10:44
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
РИА Новости 01:47
Политика
Трамп заявил о подготовке «мощного» ответа Китаю
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга.
Российская газета 01:59
Кино
«Последняя ночь в Сохо» Эдгара Райта выйдет через год
Релиз нового фильма Эдгара Райта "Последняя ночь в Сохо" переносится на 2021 год. Об этом сообщил 26 мая 2020 года в твиттере сам режиссер.
ИА InterMedia вчера в 22:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,16 рубля — это на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:23
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»
Kinonews.ru вчера в 16:35