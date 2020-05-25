Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаТранзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные европейских магистральных операторов.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

«Газпром» остановил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

РИА Новости05:23

Транзит российского газа в Европу через Польшу остановлен

Взгляд.ру04:22

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

ТАСС04:10

Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» сократилась из-за слабого спроса

ПРАЙМ03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество

Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение «Социальный мониторинг»

Количество жалоб на приложение "Социальный мониторинг" приблизилось к 4 тысячам.
Российская газета 06:23
Политика

Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк», которая не состоялась в России в День Победы 9 мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, может пройти 26 июля.
Известия 08:04
Общество

В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом

Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли.
ТАСС 08:31
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей

Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:48
2,9K
Транспорт

В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву

Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
RT на русском вчера в 12:18
45
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
46
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
31
Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

Lenta.ru 07:35
90
Шоу-бизнес

Тарзану предложили поработать с «элитными телками»

"Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра", — написал фермер в Instagram.
Pravda.Ru 08:07
3
Политика

Постпред РФ оценил возможность открытия внешних границ ЕС для россиян

В интервью телеканалу «Россия 24» 14 мая Чижов заявил, что вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, закрывшихся на фоне пандемии коронавируса, в практическом плане пока не стоит.
Известия 07:20
Общество

Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом.
Ведомости 06:15
98
Происшествия

Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх

Число погибших при шквалистом ветре в Свердловской области увеличилось до трёх.
RT на русском вчера в 12:26
161
Гаджеты

Xiaomi выпустила бюджетный телевизор с тонкими рамками

Экономика сегодня вчера в 11:20
12
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
714
Общество

TikTok опередил YouTube и Netflix по продажам внутри приложения

TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения.
Ведомости 01:01
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
515
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных с коронавирусом

Минздрав России утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.
Lenta.ru 08:39
Общество

Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России

Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Общество

Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
1,8K
Общество

Свердловская прокуратура нашла нарушения на складе «Красное & Белое»

Прокуратура Свердловской области нашла нарушения на складе ООО «Абсолют» сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
Екатеринбург в эфире 06:09
97
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,1K
Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука вчера в 09:54
2
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
2,4K
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Forbes 06:38
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
41
Общество

Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН вчера в 05:58
45
Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
17
Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
49
Происшествия

Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

RT на русском 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное