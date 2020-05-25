Энергетика
Российская газетаТранзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные европейских магистральных операторов.
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Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Борис Моисеев прокомментировал слухи о своем «плачевном состоянии»
RuNews24.ru вчера в 23:04
Политика
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Общество
Москвичам отказали в «амнистии» по штрафам за нарушение самоизоляции
Полной амнистии по штрафам, выписанным москвичам за нарушение режима самоизоляции через приложение «Социальный мониторинг», не будет, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 05:31
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины
Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе AMD Ryzen 4000
Бренд Redmi, как и ожидалось, сегодня представил новые ноутбуки RedmiBook 13, 14 и 16 на базе процессоров AMD Ryzen 4000.
Игромания.ру 08:15
Авто
В России резко подорожали автомобили с пробегом
Корейский автомобиль Hyundai Solaris 2017 года выпуска подорожал на 1%. Его цена на российском рынке составляет в среднем 660 тысяч рублей.
Car.ru 06:57
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Футбол
Кривохарченко и Нагучев прокомментируют матч «Боруссия» – «Бавария»
Советский спорт 08:27
Политика
В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир
Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества.
Известия 07:23
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса.
Piter.tv 08:27
Общество
Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом
С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.
Lenta.ru 08:49
Культура
Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13
Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Транспорт
27 мая в Москве изменится пропускная система
Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
Футбол
Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
RT на русском 08:49
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28