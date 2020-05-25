Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаТранзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные европейских магистральных операторов.
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С какой целью «Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Rambler News Service09:07

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

ТАСС04:10

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратился

Росбалт04:42

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ05:33

Транзит российского газа в Европу через Польшу остановлен

Взгляд.ру04:22

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс04:13

Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» сократилась из-за слабого спроса

ПРАЙМ03:45
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
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Политика

Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля

Известия 08:04
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
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Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
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Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев прокомментировал слухи о своем «плачевном состоянии»

RuNews24.ru вчера в 23:04
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Политика

Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Общество

Москвичам отказали в «амнистии» по штрафам за нарушение самоизоляции

Полной амнистии по штрафам, выписанным москвичам за нарушение режима самоизоляции через приложение «Социальный мониторинг», не будет, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 05:31
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Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Политика

Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины

Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Гаджеты

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе AMD Ryzen 4000

Бренд Redmi, как и ожидалось, сегодня представил новые ноутбуки RedmiBook 13, 14 и 16 на базе процессоров AMD Ryzen 4000.
Игромания.ру 08:15
Происшествия

Арестован первый подозреваемый участник перестрелки на юге Москвы

Газета.Ru 08:50
Авто

В России резко подорожали автомобили с пробегом

Корейский автомобиль Hyundai Solaris 2017 года выпуска подорожал на 1%. Его цена на российском рынке составляет в среднем 660 тысяч рублей.
Car.ru 06:57
Общество

В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
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Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
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Футбол

Кривохарченко и Нагучев прокомментируют матч «Боруссия» – «Бавария»

Советский спорт 08:27
Политика

В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир

Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества.
Известия 07:23
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса.
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Общество

Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом

С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.
Lenta.ru 08:49
Культура

Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13

Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Транспорт

27 мая в Москве изменится пропускная система

Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
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Футбол

Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
RT на русском 08:49
Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 19:28
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