Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.

с чего всё началось

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные европейских магистральных операторов.

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