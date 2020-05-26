Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.

Происшествия Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 62

Политика Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ "С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ. 10

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 915

Политика Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.

Общество Песков назвал коронавирус «реальной штукой» Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемию, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 218

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,3K

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 429

Футбол У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.

Экономика Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк завершил подключение к Системе быстрых платежей, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Здоровье Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 536

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 68

Авто Бренд Datsun уходит с российского рынка Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews. 122

Общество Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. 2,8K

Здоровье В ожидании отрицательных тестов на ковид больницы Петербурга ждет коллапс Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в "ковидную" пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа "Здесь теперь все от меня зависит" Следом, 26 мая зарегистрировано в Минюсте постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о санитарно-эпидемиологических правилах "Профилактика новой коронавирусной инфекции инфекции (COVID-19 )".

Общество В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания. 2

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 261

Гаджеты OnePlus 8 и 8 Pro резко подорожал на вторичном рынке OnePlus не смогла нарастить объемы производства смартфонов и удовлетворить спрос, что стало причиной резкого увеличения цен на аппараты на вторичном рынке.