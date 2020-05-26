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Общество С зарплат россиян захотели взимать новый взнос В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.

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