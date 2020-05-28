Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,6K

Общество В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.

Транспорт В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного. 87

Здоровье В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты По мнению экспертов, алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса, поэтому не рекомендуется людям, соблюдающим диету.

Экономика Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода. 365

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 106

Гаджеты AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel. 1

Финансы Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал» Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач. 59

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве. 93

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 15

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 37

Гаджеты Honor представил в России смартфон Honor 30S На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S. 12

Технологии Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. 382

Общество МВД России может создать специальное приложение для мигрантов Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 648