Энергетика
РБКТранзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Футбол
Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов
Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола.
Pravda.Ru вчера в 06:59
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Piter.tv вчера в 09:50
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Общество
В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня
Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН вчера в 11:46
Происшествия
Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок
Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, передает Fox News.
МИР 24 01:50
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
Здоровье
В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты
По мнению экспертов, алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса, поэтому не рекомендуется людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Экономика
Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
Ivbg.ru вчера в 11:18
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Гаджеты
AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год
Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel.
NewInform 02:27
Финансы
Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал»
Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Финмаркет вчера в 09:50
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru вчера в 01:24
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили
Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве.
Воронежский городской портал вчера в 12:15
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Авто
Kia анонсировал обновленный Kia Rio для России
Накануне в Сети появились снимки обновленного седана Kia Rio для России, облаченного "в камуфляж".
Новые автомобили вчера в 23:50
Происшествия
За фейк о COVID-19 на подписчика «Жести по-Псковски» завели уголовное дело
За фейковый пост о COVID-19 на оного из подписчиков сообщества «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте» завели уголовное дело.
Московский Комсомолец Псков 02:20
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com 27 мая в 09:19
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:03
Происшествия
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно
Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
ТВК 01:25
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra вчера в 08:01
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
В Башкирии и Саратовской области появятся особые экономические зоны
Компания вчера в 11:53
Общество
За сутки 3793 пациента в Москве вылечились от коронавируса
В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 3793 человека.
Известия вчера в 02:51