Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Наука
Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта
Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Экс-возлюбленную беглого российского олигарха выселили из дома
Московский Комсомолец 04:32
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
Происшествия
Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин
Ведомости вчера в 16:05
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Настасья Самбурская в новом образе Настасья не объяснила преображение, но вдобавок к снимку опубликовала видео в разделе Sтоrіеs в своем микроблоге.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Анюков объявил о завершении карьеры
Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды за "Крылья Советов", завершил игровую карьеру.
Piter.tv вчера в 06:03
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Шоу-бизнес
Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Российская газета 04:41
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли больше 200 человек
За последние сутки в России зафиксировали больше 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 232 человека.
Телеканал RTVI 03:36
Общество
График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»
На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня.
Ведомости 02:42
Общество
В РФ впервые выявили более 200 жертв коронавируса за сутки
За последние сутки в России умерли 232 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 4 374-х.
Рамблер 04:25
Технологии
Microsoft представит новое обновление Windows 10
Компания Microsoft планирует в ближайшие два дня выпустить большое обновление для Windows 10.
Экономика сегодня 27 мая в 09:08
Общество
За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
Происшествия
Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада
Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка медицинских отходов.
Вести.Ru 03:05
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
News.ru 03:38
Общество
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Армия и оружие
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда вчера в 06:08
Политика
Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга
Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 03:51
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru вчера в 16:02
Общество
В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 новых случая коронавируса.
Вести Калининград 04:38
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40