Энергетика

RT на русскомRT на русскомТранзит российского газа через Польшу в Германию остановлен

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов. Сообщается, что по итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован во вторник, 26 мая, всего на 3,7%.
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