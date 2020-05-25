Энергетика
RT на русскомТранзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов. Сообщается, что по итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован во вторник, 26 мая, всего на 3,7%.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфаксвчера в 01:28
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Общество
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Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Общество
В Великобритании умер старейший мужчина на планете
Титул старейшего из живущих мужчин на Земле перешел британцу от японца Титэцу Ватанабэ, который скончался в возрасте 112 лет и 355 дней.
Москва 24 13:35
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Общество
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Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
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Новый кроссовер Ford Puma получил расширенный список оснащения
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в июне в регионе планируется запустить тестирование жителей на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:14
Общество
Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет
Российского эстрадного певца и экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина изнасиловали в восемь лет.
Lenta.ru 13:08
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки
Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
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Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Футбол
Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня
Министр спорта Итальянской Республики Винченцо Спадафора официально подтвердил, что футбольный сезон на территории страны возобновится 13 июня.
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Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Здоровье
В Тульской области в стационаре находятся 1430 пациентов с COVID-19
Сегодня, 28 мая, Алексей Эрк проинспектировал работу инфекционного госпиталя на 120 коек, развёрнутого в Тульской областной клинической больнице №2 им. Л.Н. Толстого.
Первый Тульский 11:41
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Политика
Китай решил принять резонансный закон о безопасности в Гонконге
О желании Китая принять документ о госбезопасности Гонконга стало известно 21 мая.
Говорит Москва 04:45
Игры
В GTA IV вернули ранее удаленные радиостанции
С последним обновлением в GTA IV вернулись некоторые удаленные ранее радиостанции.
CyberSport.ru 13:02
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
RT на русском 11:26
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Коми перейдет на первый этап снятия ограничений
Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
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В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана
Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
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