Энергетика
DixiNews«Газпром» остановил транзит газа в Европу через Польшу
Уже восьми утра 26 мая подача полностью прекратилась. "Газпром" якобы приостановил транзит газа в Европу для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.
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с чего всё началось
Транзитные поставки по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа", правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.Интерфакс26 мая в 04:13
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
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