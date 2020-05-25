Транзитные поставки по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа", правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.

с чего всё началось

Уже восьми утра 26 мая подача полностью прекратилась. "Газпром" якобы приостановил транзит газа в Европу для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

«Газпром» остановил транзит газа в Европу через Польшу

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