Энергетика
RT на русскомТранзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов. Сообщается, что по итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован во вторник, 26 мая, всего на 3,7%.
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За последние сутки зафиксирована смерть 232 человек от последствий заражения коронавирусом, 29 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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В Миннесоте привлекли Национальной гвардии к прекращению беспорядков на улицах. Соответствующий указ подписал губернатор штата Тим Уолц.
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Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга
Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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Рустам Минниханов подтвердил решение выдвигаться на новый срок
Рустам Минниханов поблагодарил участников встречи за оказанное доверие и подтвердил, что принял решение выдвигаться на новый срок.
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Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
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Анонсирована новая игра по «Звездным войнам»
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Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 21:48
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За сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом
За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека.
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В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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«Уильямс» после аудита может продать крупный пакет акций
Команда «Уильямс» в ближайшее время может продать значительный пакет своих акций, утверждает журналист Марк Клейнман.
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В Тульской области выявлено еще 112 случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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