Энергетика
РИА НовостиТранзит «Газпрома» через Польшу практически прекратился
Объемы резко упали в понедельник. Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, 18 мая — на 66%.
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Россия теряет газовый рынок Европы: Польша остановила легендарный трубопровод
Московский Комсомолец26 мая в 11:09
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В общей сложности с 2014 года ЕС одолжил Киеву 3,8 млрд евро, что стало рекордным размером денежной помощи стране, не входящей в союз.
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