Энергетика
RT на русскомТранзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов. Сообщается, что по итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован во вторник, 26 мая, всего на 3,7%.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфаксвчера в 01:28
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Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Глава Россельхознадзора обсудил с адвокатом обвинения в вымогательстве
Москва, 28 мая 2020, 21:32 — REGNUM Глава федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт обсудил с известным адвокатом Анатолием Кучереной, как стоит реагировать на обвинения в вымогательстве взятки к польской молочной компании «Млековита».
REGNUM 14:32
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В своем тексте Трамп назвал коронавирус крайне плохим подарком от Китая, который все еще распространяется по Земле.
Замана 13:45
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Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
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В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова
Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
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Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
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Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
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Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
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Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис.
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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
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Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
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