Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
RT на русском04 января в 07:52
Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз
Российская газета04 января в 01:48
Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину
Эхо Москвы04 января в 04:02
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