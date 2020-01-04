Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняС начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».
Читать в источнике
Комментировать248

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

RT на русском04 января в 07:52

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ04 января в 00:21

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Российская газета04 января в 01:48

В 2020 году Европа осталась в энергобезопасности

Агентство нефтегазовой информации04 января в 01:00

Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину

Эхо Москвы04 января в 04:02

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известия03 января в 23:49

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новости03 января в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Гаджеты

Рендеры Huawei P40 Pro появились в Интернете

Изображения демонстрирует смартфон от Huawei, который будет выпущен под именем Huawei P40 Pro. В основу рендеров легли утечки от инсайдеров.
ГЛАС.RU 04:56
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс 02:43
Наука

Морских тупиков впервые застали за использованием орудий

Naked Science 04:00
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции в отношении Ирака.
Российская газета 07:09
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие

Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
ТК Звезда 06:20
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Энергетика

Тройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли

Как отметил в интервью телеканалу главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, нефтяное удорожание наряду с сокращением предложения энергосырья могут стать последствиями от решения России снизить с начала года добычу углеводородов в рамках сделки ОПЕК+, а также с учетом замедления роста производства сланцевой нефти в США.
Радио Sputnik 12:12
Хоккей

«Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ

Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.
Советский спорт 10:03
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru 11:10
Шоу-бизнес

Красная дорожка «Золотого глобуса» 2020: Марго Робби, Сальма Хайек, Крис Эванс и другие

Полный список победителей «Золотого глобуса» 2020 уже был озвучен, и пока организаторы премии продолжают пополнять свои страницы фотографиями призеров, мы продолжаем любоваться на самые яркие образы звезд на красной дорожке.
Popcornnews.ru 02:30
Армия и оружие

Иран пообещал ударить по военным объектам США

Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
URA.Ru вчера в 12:19
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Общество

GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус

В мессенджере WhatsApp обнаружен "новогодний" вирус, сообщает портала GizChina.
Газета.Ru 14:44
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Общество

Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке

Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Газета.Ru 11:49
Путешествия

Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения

Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году.
РИА Новости 12:43
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Автоспорт

Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
Известия 07:54
Кино

Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»

Известия вчера в 10:00
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали самые опасные блюда в ресторанах

Некоторые блюда в ресторанах могут вызвать отравление из-за халатного отношения сотрудников заведения к их приготовлению.
UfaTime.ru вчера в 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное