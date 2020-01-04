Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известия05 января в 03:38

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русском05 января в 03:26

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru05 января в 01:46

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК05 января в 02:55
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Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

REGNUM 07:13
Происшествия

В Петербурге рэп-баттл с участием Деда Мороза закончился стрельбой

В Северной столице у станции метро «Спасская» случайная встреча двух компаний в новогоднюю ночь закончилась вооруженным конфликтом и кровопролитием.
НТВ вчера в 05:10
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Кино

«Ведьмака» сопроводили «Друзьями»

Один из фанатов сериала «Ведьмак» под ником «Darwin», создал превью, которое сопроводил музыкой из сериала «Друзья».
ГЛАС.RU 04 января в 12:40
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Политика

Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Газета.Ru 08:59
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Автоспорт

Третий этап «Дакара» выиграл Андрей Каргинов

Третий этап ралли «Дакар-2020» выиграл Андрей Каргинов.
Татар-информ 08:35
Общество

Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Профиль 05 января в 11:20
Политика

В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Известия 04:07
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
Космос

В США завершены основные работы по созданию телескопа James Webb

News.ru 06:44
Политика

В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Инфорос 07:38
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Здоровье

Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Кавказский узел вчера в 08:08
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Взгляд.ру 00:33
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Происшествия

Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии

В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище одного из самых страшных насильников в мире.
Lenta.ru 09:26
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Общество

В Крыму ответили на слова блогера об «аннексии»

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал слова российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об «аннексии» полуострова.
Krym.News 08:59
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае продолжает расти

Число заразившихся неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань возросло до 59 человек. Состояние семерых оценивается как тяжелое.
ТК Звезда 05 января в 13:10
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Политика

Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Российская газета 05 января в 21:47
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

ТАСС 09:17
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Политика

Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдельмахди обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом усилия по предотвращению войны в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает пресс-служба правительства Ирака.
РИА Новости 08:07
Кино

Ханс Циммер напишет музыку для фильма о Джеймсе Бонде

Музыку к фильму "Не время умирать", который станет 25-м эпизодом "бондианы", напишет популярный голливудский композитор Ханс Циммер.
Kinonews.ru 09:13
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
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