Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Происшествия
В Петербурге рэп-баттл с участием Деда Мороза закончился стрельбой
В Северной столице у станции метро «Спасская» случайная встреча двух компаний в новогоднюю ночь закончилась вооруженным конфликтом и кровопролитием.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Кино
«Ведьмака» сопроводили «Друзьями»
Один из фанатов сериала «Ведьмак» под ником «Darwin», создал превью, которое сопроводил музыкой из сериала «Друзья».
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Автоспорт
Третий этап «Дакара» выиграл Андрей Каргинов
Третий этап ралли «Дакар-2020» выиграл Андрей Каргинов.
Общество
Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Политика
В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Здоровье
Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России
Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Происшествия
Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии
В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище одного из самых страшных насильников в мире.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
В Крыму ответили на слова блогера об «аннексии»
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал слова российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об «аннексии» полуострова.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае продолжает расти
Число заразившихся неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань возросло до 59 человек. Состояние семерых оценивается как тяжелое.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Политика
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Политика
Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдельмахди обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом усилия по предотвращению войны в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает пресс-служба правительства Ирака.
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для фильма о Джеймсе Бонде
Музыку к фильму "Не время умирать", который станет 25-м эпизодом "бондианы", напишет популярный голливудский композитор Ханс Циммер.
Армия и оружие
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.