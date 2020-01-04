Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Единоборства
Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова
Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова перед их поединком.
Политика
Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана
Саксофонист является гражданином России и США.
Спорт
WADA назначило размер взноса России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Игры
В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed
На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
Армия и оружие
Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году
«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Армия и оружие
В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
Космос
На Венере впервые обнаружены действующие вулканы
Футбол
Бенито перешел в киевское «Динамо»
Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо.
Происшествия
Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми
Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Армия и оружие
Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.
Политика
В России введут обязательную фотофиксацию техосмотра автомобилей
Летом 2020 года в России начнут фотофиксацию техосмотра автомобилей. Закон вступит в силу в июне текущего года.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.