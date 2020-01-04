Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Подробнее о событии

Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину

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Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Российская газета01:48

Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз

RT на русскомвчера в 22:50

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ00:21

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известиявчера в 23:49

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК00:24

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новостивчера в 22:02
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Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Российская газета 02:10
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СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве

RT на русском 05:20
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
Политика

Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
РИА Новости 04:39
Происшествия

В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.
РИА Новости 04:06
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Экономика

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Lenta.ru 03:54
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Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 02 января в 13:23
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
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Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru вчера в 18:46
Единоборства

Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова

Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова перед их поединком.
Lenta.ru 02:57
Политика

Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана

Саксофонист является гражданином России и США.
Эхо Москвы 04:31
Спорт

WADA назначило размер взноса России на 2020 год

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
РИА Новости 04:33
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
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Игры

В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed

На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
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Армия и оружие

Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
RT на русском 04:54
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
РИА Новости вчера в 19:41
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На Венере впервые обнаружены действующие вулканы

Ин-спейс.ру 01:54
Футбол

Бенито перешел в киевское «Динамо»

Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо.
Советский спорт вчера в 08:25
Происшествия

Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми

Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
REGNUM 00:09
Армия и оружие

Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.
РБК 05:12
Политика

В России введут обязательную фотофиксацию техосмотра автомобилей

Летом 2020 года в России начнут фотофиксацию техосмотра автомобилей. Закон вступит в силу в июне текущего года.
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Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
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