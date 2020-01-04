Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

RT на русском04 января в 07:52

Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину

Эхо Москвы04 января в 04:02

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ04 января в 00:21

В 2020 году Европа осталась в энергобезопасности

Агентство нефтегазовой информации04 января в 01:00

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Российская газета04 января в 01:48

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известия03 января в 23:49

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новости03 января в 22:02
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Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
РИА Новости 03:22
Происшествия

Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат

По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Lenta.ru 06:53
Хоккей

Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею

Радио Sputnik 06:19
Политика

Посол США в Афганистане уходит с поста

Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Вести.Ru 06:21
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».
RT на русском 04 января в 20:36
Общество

Россиян предупредили о пробуждении мошенников

В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:03
Общество

Пятеро на двоих: чем огорчил и порадовал «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая ознаменовала начало сезона кинонаград и наших претензий к внешнему виду знаменитостей в новом десятилетии.
Газета.Ru 06:34
Наука

В 2022 году планируется запустить судно «Пионер-М» в море без экипажа

Ранее ГЛАС сообщал, что названо количество смерчей, возникающих в России ежегодно.
ГЛАС.RU 05:41
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями в ответ на враждебные действия Багдада

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные атаки Ираком американских объектов.
АБН вчера в 20:49
Экономика

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
РИА Новости 07:14
Происшествия

СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков

Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 03:48
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru 04 января в 15:05
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

РИА Новости 02:06
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru 06:40
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Общество

Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко

Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
РИА Новости 06:32
Происшествия

В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже

В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Вести.Ru вчера в 09:40
Политика

Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака

Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".
Российская газета вчера в 23:09
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Культура

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания вчера в 02:57
Политика

ЕС примет решение о санкциях по Ирану после оценки МАГАТЭ шагов Тегерана в ядерной сфере

Евросоюз примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана в ядерной сфере.
ТАСС 06:40
Гаджеты

Nokia возродит еще одну культовую модель кнопочного телефона

Компания HMD Global возродит одну из классических моделей телефонов Nokia.
Газета.Ru 05:14
Политика

В Крыму осудили идею поставить памятник Бандере у границ России

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила идею мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива поставить памятник Степану Бандере рядом с российской границей.
RT на русском 04:43
Религия

Православные отмечают Рождественский сочельник

Русская православная церковь сегодня отмечает Рождественский сочельник — канун Рождества Христова.
НТВ 01:29
Энергетика

Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP).
RT на русском 06:57
Футбол

Рейньер прокомментировал возможный переход в «Реал»

17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер поделился мнением о вероятном трансфере в "Реал": Давайте посмотрим и подождем.
Soccer.ru 04:44
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Культура

В Москве ушел из жизни народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в одной из московских клиник.
Невские Новости вчера в 12:00
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