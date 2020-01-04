Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Политика
Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Хоккей
Тренер Швеции: Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё
Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Авто
Chrysler покажет новый концепт-кар на выставке CES 2020
В качестве основы для концепта Airflow Vision был взят гибридный минивэн Chrysler Pacifica.
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Авто
Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет
Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Политика
Курц заявил о неготовности «маленькой Австрии» принимать мигрантов
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Российский нападающий Илья Ковальчук будет выступать за "Монреаль" под 17-м номером, сообщается на официальной странице клуба НХЛ в Twitter.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Футбол
Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Армия и оружие
В конгрессе США назвали убийство Сулеймани «провокационным»
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает "провокационным и непропорциональным" убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Политика
Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в ближневосточном регионе».
Происшествия
В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Закодированная Дана Борисова выпила духи
"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода
На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен использовать все дипломатические возможности для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Политика
Пушков ответил генералу США на слова о принадлежности Крыма
Ранее американский генерал в интервью изданию «Апостроф» назвал «фальшивыми и неприемлемыми» «претензии» Москвы на Крым и юг Украины, так как до правления императрицы Екатерины II России «там и не было».