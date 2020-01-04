Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Подробнее о событии

Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину

Эхо Москвы04:02

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Российская газета01:48

Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз

RT на русскомвчера в 22:50

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ00:21

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известиявчера в 23:49

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК00:24

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новостивчера в 22:02
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СКА потерпел от «Йокерита» свое самое крупное поражение в КХЛ

СКА в пятницу с разгромным счетом уступил «Йокериту» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.
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RT на русском 06:03
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Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке, передаёт AFP.
RT на русском 05:44
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости вчера в 03:30
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
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Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
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Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
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Общество

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A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
РБК 05:36
Шоу-бизнес

Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать

Бабушка печально известных сестер Хачатурян подала в суд на их мать, затребовав миллион рублей за моральный ущерб, — рассказывает Телеграм-канал Mash.
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В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
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Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
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Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области при подготовке Всемирной летней универсиады 2023 года.
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В Екатеринбурге маленькая девочка стала жертвой педофила

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Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Пензе

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на металлургическом заводе в Пензе, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщило в субботу областное управление СК РФ.
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Путин произвел кадровые изменения в Курчатовском институте

Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики.
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На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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