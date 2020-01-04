В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

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Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.