Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Хоккей
СКА потерпел от «Йокерита» свое самое крупное поражение в КХЛ
СКА в пятницу с разгромным счетом уступил «Йокериту» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Политика
Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.
Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Армия и оружие
Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке, передаёт AFP.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
Политика
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
Шоу-бизнес
Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать
Бабушка печально известных сестер Хачатурян подала в суд на их мать, затребовав миллион рублей за моральный ущерб, — рассказывает Телеграм-канал Mash.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Спорт
Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023
Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области при подготовке Всемирной летней универсиады 2023 года.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Пензе
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на металлургическом заводе в Пензе, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщило в субботу областное управление СК РФ.
Единоборства
Макгрегор уверен, что Нурмагомедов боится его
Политика
Путин произвел кадровые изменения в Курчатовском институте
Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении по итогам 2019 года.
Космос
Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
Проходящие мимо звезды могут подтолкнуть эти объекты обратно во внутреннюю Солнечную систему. Здесь они уже воспринимаются как кометы.
Футбол
Нападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТП
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.