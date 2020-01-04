В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

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Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.

Армия и оружие НАТО приостановил работу миссии в Ираке Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

Происшествия Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".

Общество ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил РИА Новости, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться.

Общество Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.

Хоккей Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину» Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.

Политика Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике «Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.

Политика Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Происшествия В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках Следственный комитет начал доследственную проверку из-за конфликта в Уссурийске между стоматологом и родителями малолетнего ребенка, которому отказали в помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.