Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняС начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».
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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

RT на русском07:52

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ00:21

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Российская газета01:48

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК00:24

Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину

Эхо Москвы04:02

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известиявчера в 23:49

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новостивчера в 22:02
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Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Нюбеля

«Бавария» на своем официальном сайте объявила о трансфере 23-летнего вратаря «Шальке» Александра Нюбеля.
Спорт-Экспресс 05:11
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости 02:35
Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Происшествия

Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
РИА Новости 07:49
Общество

ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил РИА Новости, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться.
Российская газета 04:06
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
РБК 05:36
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Хоккей

Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.
РИА Новости 02:16
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Новые автомобили 02 января в 23:48
Политика

Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:42
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Политика

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском вчера в 09:30
Наука

Вакцина от гриппа помогла бороться со злокачественными опухолями рака

Американские специалисты предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против опухолей.
МедиаПоток вчера в 05:31
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Хоккей

Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией

Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.
Вечерняя Москва 02 января в 23:44
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
Эхо Москвы 02 января в 03:31
Происшествия

В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за конфликта в Уссурийске между стоматологом и родителями малолетнего ребенка, которому отказали в помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Происшествия

В Екатеринбурге маленькая девочка стала жертвой педофила

REGNUM 03:08
Экономика

В России выросли пенсии по старости

ИА СИА-Пресс 07:32
Общество

Росгвардия опубликовала фотографии военных столетней давности

Росгвардия впервые опубликовала уникальные фотографии военнослужащих столетней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 06:59
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru вчера в 12:50
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Футбол

Эспаньол - Барселона: по какому каналу и в какое время трансляция каталонского дерби

Хотя «Барселона» выглядит явным фаворитом в матче против «Эспаньола», не надо забывать, что это каталонское дерби и здесь повышенная мотивация.
Prognozist 04:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Вечерняя Москва вчера в 05:16
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